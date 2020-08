Notizie Serie A – L’ex rossonero Pirlo a colloquio con la dirigenza juventina

MILANO – Andrea Pirlo sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. La bomba l’ha sganciata Sky Sport, poco fa. L’ex Mbilan sembrava destinato all’Under 23 bianconera, tanto che era stato annunciato dalla stessa “Vecchia Signora”.

L’esonero di Sarri ha però scatenato un vero e proprio rincorrersi di voci e indiscrezioni, che coinvolgevano anche diversi allenatori della Serie A, come Simone Inzaghi, oppure nomi dall’esterno, come Zidane. La scelta della Juventus è ricaduta sull’ex rossonero e centrocampista bianconero. Nelle prossime ore sono attese importanti novità.

