Notizie Serie A – Inter-Brescia: le formazioni ufficiali

MILANO – La Serie A sta per tornare in campo, il fischio d’inizio di Inter-Brescia è previsto per le 19:30 e poco fa i due allenatori hanno sciolto gli ultimi dubbi e presentato le formazioni ufficiali. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in rimonta sul Parma. Mentre le rondinelle hanno pareggiato nell’ultimo turno di campionato contro il Genoa.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Brescia:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Skrabb, Tonali, Dessena; Zmrhal, Ayé; Donnarumma. All. Lopez.

