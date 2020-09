Notizie Serie A – Faggiano ds Genoa: “Chiederemo il rinvio”

MILANO – Il nuovi, tanti, casi di positività al Coronavirus tra le fila del Genoa hanno messo in subbuglio la Serie A e il mondo del calcio italiano. 14 tesserati, 10 calciatori e 4 membri dello staff rossoblù sono risultati positivi ai tamponi, necessari dopo i casi Perin e Schone, ai nuovi tamponi, dopo la gara con il Napoli.

Su questa tematica è intervenuto il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano. Ecco cosa ha detto sulla colonne del Secolo XIX:

“Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo. Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare“.

Se sarà presa questa strada sarà poi il Torino, con il presidente Urbano Cairo chiamato direttamente in causa se assecondare o meno la richiesta dei rossoblù. Al momento Genoa-Torino è prevista per sabato prossimo alle ore 18:00. Da capire anche cosa farà il Napoli, ancora non stati resi noti, però, i risultati dei nuovi tamponi fatti dalla squadra partenopea.