Notizie Serie A – Bonaventura, c’è la Fiorentina per l’ex Milan

MILANO – Jack Bonaventura è stato convocato da Roberto Mancini, per la partite di Nations League, nonostante sia attualmente senza squadra. Il calciatore infatti è uno svincolato di lusso, dopo la fine della sua avventura con il Milan, durata ben sei lunghi anni. Le’x numero 5 rossonero però potrebbe trovare presto”casa”, viste le tante squadre di Serie A che lo stanno seguendo e che stanno provando a metterlo sotto contratto. Tra queste, l’ultima, secondo quanto riporta La Nazione, è la Fiorentina di Beppe Iachini. I Viola hanno offerto un triennale, che non ha lasciato indifferente né il giocatore, né tanto meno il suo agente, Mino Raiola. Hellas Verona, Benevento e Genoa restano alla finestra, per il momento infatti Bonaventura resta senza squadra, ma con tantissime pretendenti .