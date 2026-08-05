Non perdiamoci il match amichevole tra Milan e Inter valido per le amichevoli estive
Leao-Milan, addio in estate?
Primo tempo1' - Il Derby è cominciato
6' - Il gioco si ferma a causa di un problema fisico per Bisseck, che è rimasto in panchina
8’- Prima grande occasione per il Milan: contropiede di Loftus che serve Cissè, ma quest’ultimo non riesce a calciare con decisione verso la porta.
12'- Altro buono spunto del Milan con Cissè: l'azione si sviluppa con un bel cross di Chukwueze per Camarda, che non riesce a colpire di testa da pochissimi passi.
18’- Loftus-Cheek si crea spazio, mette una palla a rimorchio per Musah che colpisce il palo
28’- Prova Fofana con un tiro da fuori area sventato molto bene da Martinez
43’- Dopo una fase di blocco arriva Pio Esposito che tenta un tiro facile per Torriani
45’- Fine primo tempo 0-0
Secondo tempo53’- Dimarco segna la rete dello 0-1 su un uno sbaglio in uscita di Estupinan che favorisce Barella: palla arretrata e Dimarco appoggia in rete
56’- L’Inter torna alla carica con Barella
61’- Milan messo alle strette dall’Inyer che ha bisogno di cambiare per avere energie fresche
69’- Provedel, Luis Henrique e Carlos Augusto sono le pedine di Chivu
70’- Leao tenta un tiro dalla distanza, prendibile per Provedel
72’ - Tenta ancora il portoghese di farsi sentire sulla sinistra con un pallone teso per Nkunku, annulla Provedel
75’- Altro cambio per Chivu: dentro il classe 2008 Bovio al posto di Pavard
79’- Esce anche Dimarco che sta decidendo il match, entra Ivan Mahie
83’- L’arbitro assegna rigore e Nkunku catalizza dagli 11 metri angolando in alto a sinistra il tiro
88’- Torriani toglie un tiro molto pericoloso da fuori area
90+4’- Finisce la gara 1 a 1 tra Milan e Inter
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