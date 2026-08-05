Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha dichiarato a SkySport al termine dell'amichevole Milan-Inter, giocata a Perth e conclusa 1-1

"È fondamentale non aver subito una sconfitta, ma ciò che conta di più è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, esercitando una buona pressione, ma l'Inter ha grande esperienza e ha capito immediatamente le nostre intenzioni, costringendoci a soffrire nel finale del primo tempo e all'inizio del secondo. Successivamente, abbiamo fatto dei progressi: gli ultimi venti minuti sono stati positivi. È stato un buon test, ma necessitiamo di ulteriori partite per provare tutti i giocatori. "

Cosa hai notato di buono oggi?

"Stiamo cercando di impostare il gioco molto dal retro, ma senza correre gli stessi rischi che abbiamo affrontato contro il Glasgow. È stata una buona gara anche dal punto di vista atletico. "

Qual è il tuo giudizio sulla prestazione di Leao?

"Credo le stesse cose che ho menzionato in conferenza: se fai parte del Milan, sei fortunato e dovresti divertirti. Si sta godendo il gioco, ma è parte della squadra. Oggi ha supportato i compagni ed è una cosa significativa. Tuttavia, lo valuto come gli altri giocatori, come Nkunku e Camarda. "

Qual è l'area in cui dovete migliorare maggiormente?

"Tutto, in particolare il possesso palla. Se riusciamo a tenerla di più, soffriremo meno. Ma è un aspetto che richiede tempo: dobbiamo acquisire più possesso per evitare maggiori difficoltà. "

All'inizio della partita, c'è stata una commemorazione per Franco Baresi.

"Non mi sarei aspettato nulla di diverso. Ieri ho visto tutte le immagini. È stato un calciatore unico e una persona straordinaria. Ci mancherà molto. Ma l'unico modo per onorarlo come merita è fare le cose nel modo giusto e riportare il nostro club ai livelli che gli competono. "