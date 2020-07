Notizie Serie A – Bologna-Cagliari: le formazioni ufficiali

MILANO – La Serie A sta per tornare in campo. Alle 19:30 andrà in scena Bologna-Cagliari, match valido per la ventinovesima giornata di campionato, che è stata aperta ieri da Torino-Lazio e Genoa-Juventus. Mihajlovic è reduce dalla vittoria esterna contro la Sampdoria, così come Zenga ha strappato i 3 punti nella giornata precedente ai granata.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Cagliari:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Schouten, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Sinisa Mihajlovic

Cagliari (4-4-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, Mattiello; Nandez, Rog, Nainggolan, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. All. Walter Zenga

