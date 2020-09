Notizie Serie A – Biglia: in Turchia per le visite mediche con Karagumruk

ULTIME NOTIZIE SERIE A

MILANO – Sembrava destinato ad andare al Torino, invece Lucas Biglia, ex centrocampista del Milan, continuerà la sua carriera in Turchia. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella mattinata odierna l’argentino avrebbe sostenuto le visite mediche con il Karagumruk. Il club e il calciatore si legheranno per i prossimi due anni. La società granata dopo aver raggiunto l’accordo con l’ex capitano della Lazio, avrebbe messo in stand-by il trasferimento. Vista l’opportunità di arrivare a Lucas Torreira dell’Arsenal. Biglia si è svincolato dal Milan al termine di questa stagione, dopo la scadenza naturale del suo accordo con i rossoneri e il suo contratto non è stato rinnovato.