Notizie Serie A – Benassi chiude al ritorno di Pessina a Verona?

MILANO – Benassi è un nuovo calciatore dell’Hellas Verona, il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Operazione ufficializzata nelle ultime ore e che ha inevitabilmente anche delle ripercussioni sul mercato della squadra gialloblù. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘L’Arena‘, infatti, l’arrivo del centrocampista dai viola potrebbe chiudere le porta a Pessina. Il calciatore dell’Atalanta, era seguito anche dal Milan in questa sessione di mercato, potrebbe non tornare a Verona. Pista di marcato molto battuta nell’ultimo periodo. Juric quindi non dovrebbe venir accontentato sul mercato, il mister croato aveva chiesto espressamente il ritorno di Pessina.