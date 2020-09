Notizie Serie A – Anche Schone positivo al Coronavirus

MILANO – “Il Genoa Cfc comunica che il centrocampista Lasse Schöne non è partito per Napoli essendo risultato debolmente positivo al Covid 19 nell’ambito degli esami effettuati in data 27/09/2020. Previa autorizzazione delle A.S.L. competenti nel territorio di Genova e Napoli la squadra ha potuto raggiungere in mattinata il capoluogo campano“.

Questo il comunicato del Genoa, dopo i nuovi tamponi effettuati, misura ce si è resa necessaria a causa della positività di Perin. E che ha portato la squadra rossoblù a chiedere di spostare il match con il Napoli dalle 15 alle 18.