MILANO – Dopo la vittoria contro il Parma nell’esordio in campionato, Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa il provvedimento attuato dal Governo che consente l’ingresso a mille persone negli stadi: “In questo condizioni rimane un altro sport. Mille spettatori o nessuno non cambia nulla. Non è ancora calcio per ora: lo pratichiamo perché siamo professionisti, ma il calcio è il tifoso e senza tifosi non c’è vero calcio”.