Gabbiadini: “Se ci saranno le condizioni, saremo felici di tornare a giocare”

MILANO – Contattato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini, risultato positivo al Covid nello scorso mese di marzo, si è espresso sulla possibile ripresa del campionato: “Non bisogna avere fretta di tornare a fare tutto come prima. Ci vogliono calma e lucidità. In questo momento ci sono cose più importanti del calcio. Saremo felici di ricominciare a giocare, ma solo se potremo farlo in totale sicurezza. Penso che il finale sarà incerto per tutti, dalla lotta per lo scudetto a quella per la salvezza”.

