Roberto Mancini ripartirà domani alla guida della Nazionale italiana affrontando il Belgio in Nations League
Leao-Milan, addio in estate?
Domani l'Italia farà il suo debutto nella UEFA Nations League 2026/2027 contro il Belgio, ecco le probabili formazioniDomani sera Roberto Mancini avrà il suo secondo esordio alla guida della nazionale. Nello Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si confronteranno con i diavoli rossi belgi per la prima partita del girone di Nations League. Qui di seguito si riportano le possibili formazioni delle due squadre.
ITALIA-BELGIO: LE PROBABILI FORMAZIONI
ITALIA (4-3-3)
Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini
Incertezze: Di Lorenzo-Kayode / Romano-Frattesi / Vergara-Zaniolo / Pio Esposito-Kean
BELGIO (4-2-3-1)
Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel
L’inizio della partita è programmato per le ore 20:45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming tramite Rai Play.
"Il Milan in Nazionale"
Il sito ufficiale del Milan elenca tutti gli impegni dei giocatori rossoneri convocati in nazionaleDiego Moreira e Koni de Winter (Belgio)
Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20. 45, Roma - UEFA Nations League.
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20. 45, Bruxelles - UEFA Nations League.
Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20. 45, Liegi - UEFA Nations League.
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20. 45, Kocaeli - UEFA Nations League.
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20. 45, Bruxelles - UEFA Nations League.
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.
Luka Modrić (Croazia)
Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20. 45, Praga - UEFA Nations League.
Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20. 45, Siviglia - UEFA Nations League.
Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18. 00, Rijeka - UEFA Nations League.
Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20. 45, Spalato - UEFA Nations League.
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20. 45, Lisbona - UEFA Nations League.
Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20. 45, Oslo - UEFA Nations League.
Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20. 45, Copenhagen - UEFA Nations League.
Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre ore 20. 45, Oporto - UEFA Nations League.
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20. 45, Belgrado - UEFA Nations League.
Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20. 45, Belgrado - UEFA Nations League.
Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20. 45, Monaco - UEFA Nations League.
Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20. 45, Eindhoven - UEFA Nations League.
Ardon Jashari (Svizzera)
Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre ore 20. 45, Skopje - UEFA Nations League.
Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20. 45, Glasgow - UEFA Nations League.
Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20. 45, Lucerna - UEFA Nations League.
Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20. 45, Lucerna - UEFA Nations League.
Samuel Chukwueze (Nigeria)
Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre alle 18. 00, Uyo - Qualificazioni AFCON
Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre alle 18. 00, Guinea Bissau - Qualificazioni AFCON
Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Partita amichevole
Yunus Musah (Stati Uniti)
Stati Uniti-Perù, sabato 26 settembre alle 20. 45, Orlando - Partita amichevole
Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre alle 02. 00 (ora italiana), Saint Louis - Partita amichevole
Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre alle 04. 00 (ora italiana), Glendale - Partita amichevole
Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre alle 02. 00 (ora italiana), Saint Paul - Partita amichevole
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre alle 13. 00, Suwon - Partita amichevole
Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre alle 12. 10, Yokohama - Partita amichevole (Kirin Cup)
Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre alle 08. 30, Yokohama (Giappone) - Partita amichevole (Kirin Cup)
Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)
Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)
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