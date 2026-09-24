Roberto Mancini ripartirà domani alla guida della Nazionale italiana affrontando il Belgio in Nations League

Lorenzo Focolari
- Milano

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Domani l'Italia farà il suo debutto nella UEFA Nations League 2026/2027 contro il Belgio, ecco le probabili formazioni

Domani sera Roberto Mancini avrà il suo secondo esordio alla guida della nazionale. Nello Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si confronteranno con i diavoli rossi belgi per la prima partita del girone di Nations League. Qui di seguito si riportano le possibili formazioni delle due squadre.

ITALIA-BELGIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3)

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini

AC Milan v Bologna - Coppa Italia Final

Incertezze: Di Lorenzo-Kayode / Romano-Frattesi / Vergara-Zaniolo / Pio Esposito-Kean

BELGIO (4-2-3-1)

Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel

L’inizio della partita è programmato per le ore 20:45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming tramite Rai Play.

"Il Milan in Nazionale"

Il sito ufficiale del Milan elenca tutti gli impegni dei giocatori rossoneri convocati in nazionale

Diego Moreira e Koni de Winter (Belgio)

Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20. 45, Roma - UEFA Nations League.

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20. 45, Bruxelles - UEFA Nations League.

Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20. 45, Liegi - UEFA Nations League.

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20. 45, Kocaeli - UEFA Nations League.

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20. 45, Bruxelles - UEFA Nations League.

Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.

Luka Modrić (Croazia)

Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20. 45, Praga - UEFA Nations League.

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20. 45, Siviglia - UEFA Nations League.

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18. 00, Rijeka - UEFA Nations League.

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20. 45, Spalato - UEFA Nations League.

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20. 45, Lisbona - UEFA Nations League.

Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20. 45, Oslo - UEFA Nations League.

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20. 45, Copenhagen - UEFA Nations League.

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre ore 20. 45, Oporto - UEFA Nations League.

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20. 45, Belgrado - UEFA Nations League.

Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20. 45, Belgrado - UEFA Nations League.

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20. 45, Monaco - UEFA Nations League.

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20. 45, Eindhoven - UEFA Nations League.

Ardon Jashari (Svizzera)

Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre ore 20. 45, Skopje - UEFA Nations League.

Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20. 45, Glasgow - UEFA Nations League.

Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20. 45, Lucerna - UEFA Nations League.

Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20. 45, Lucerna - UEFA Nations League.

Samuel Chukwueze (Nigeria)
Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre alle 18. 00, Uyo - Qualificazioni AFCON

Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre alle 18. 00, Guinea Bissau - Qualificazioni AFCON

Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Partita amichevole

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Perù, sabato 26 settembre alle 20. 45, Orlando - Partita amichevole

Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre alle 02. 00 (ora italiana), Saint Louis - Partita amichevole

Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre alle 04. 00 (ora italiana), Glendale - Partita amichevole

Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre alle 02. 00 (ora italiana), Saint Paul - Partita amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre alle 13. 00, Suwon - Partita amichevole

Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre alle 12. 10, Yokohama - Partita amichevole (Kirin Cup)

Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre alle 08. 30, Yokohama (Giappone) - Partita amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)

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