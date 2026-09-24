Domani l'Italia farà il suo debutto nella UEFA Nations League 2026/2027 contro il Belgio, ecco le probabili formazioni

Domani seraavrà il suo secondo esordio alla guida della nazionale. Nello Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si confronteranno con i diavoli rossi belgi per la prima partita del girone diQui di seguito si riportano le possibili formazioni delle due squadre.

ITALIA-BELGIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3)

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini

Incertezze: Di Lorenzo-Kayode / Romano-Frattesi / Vergara-Zaniolo / Pio Esposito-Kean

BELGIO (4-2-3-1)

Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel

L’inizio della partita è programmato per le ore 20:45 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming tramite Rai Play.

"Il Milan in Nazionale"

Il sito ufficiale del Milan elenca tutti gli impegni dei giocatori rossoneri convocati in nazionale

(Belgio)

Italia-Belgio, venerdì 25 settembre ore 20. 45, Roma - UEFA Nations League.

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20. 45, Bruxelles - UEFA Nations League.

Belgio-Turchia, venerdì 2 ottobre ore 20. 45, Liegi - UEFA Nations League.

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20. 45, Kocaeli - UEFA Nations League.

Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20. 45, Bruxelles - UEFA Nations League.

Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20. 45, Parigi - UEFA Nations League.

Luka Modrić (Croazia)

Cechia-Croazia, sabato 26 settembre ore 20. 45, Praga - UEFA Nations League.

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20. 45, Siviglia - UEFA Nations League.

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18. 00, Rijeka - UEFA Nations League.

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20. 45, Spalato - UEFA Nations League.

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20. 45, Lisbona - UEFA Nations League.

Norvegia-Portogallo, domenica 27 settembre ore 20. 45, Oslo - UEFA Nations League.

Danimarca-Portogallo, giovedì 1 ottobre ore 20. 45, Copenhagen - UEFA Nations League.

Portogallo-Norvegia, domenica 4 ottobre ore 20. 45, Oporto - UEFA Nations League.

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20. 45, Belgrado - UEFA Nations League.

Serbia-Olanda, domenica 27 settembre ore 20. 45, Belgrado - UEFA Nations League.

Germania-Serbia, giovedì 1 ottobre ore 20. 45, Monaco - UEFA Nations League.

Olanda-Serbia, domenica 4 ottobre ore 20. 45, Eindhoven - UEFA Nations League.

Ardon Jashari (Svizzera)

Macedonia del Nord-Svizzera, sabato 26 settembre ore 20. 45, Skopje - UEFA Nations League.

Scozia-Svizzera, martedì 29 settembre ore 20. 45, Glasgow - UEFA Nations League.

Svizzera-Slovenia, sabato 3 ottobre ore 20. 45, Lucerna - UEFA Nations League.

Svizzera-Macedonia del Nord, martedì 6 ottobre ore 20. 45, Lucerna - UEFA Nations League.

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-Madagascar, venerdì 25 settembre alle 18. 00, Uyo - Qualificazioni AFCON

Guinea-Nigeria, martedì 29 settembre alle 18. 00, Guinea Bissau - Qualificazioni AFCON

Russia-Nigeria, martedì 6 ottobre, Nizhny Novgorod - Partita amichevole

Yunus Musah (Stati Uniti)

Stati Uniti-Perù, sabato 26 settembre alle 20. 45, Orlando - Partita amichevole

Stati Uniti-Cile, mercoledì 30 settembre alle 02. 00 (ora italiana), Saint Louis - Partita amichevole

Stati Uniti-Messico, domenica 4 ottobre alle 04. 00 (ora italiana), Glendale - Partita amichevole

Stati Uniti-Canada, mercoledì 7 ottobre alle 02. 00 (ora italiana), Saint Paul - Partita amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre alle 13. 00, Suwon - Partita amichevole

Giappone-Ecuador, giovedì 1 ottobre alle 12. 10, Yokohama - Partita amichevole (Kirin Cup)

Ecuador-Panama/Nuova Zelanda, lunedì 5 ottobre alle 08. 30, Yokohama (Giappone) - Partita amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Valeri Vladimirov (Bulgaria Under 21)