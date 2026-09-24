Ruud Gullit, già attaccante del Milan, ha concesso un’intervista dettagliata al giornale spagnolo Marca, nella quale ha menzionato il Milan e il lavoro svolto da Ruben Amorim sulla panchina rossonera

Il calciatore olandese ha anche parlato del VAR

"Ruben Amorim ha avuto successo al Manchester United e credo che stia facendo un buon lavoro anche con il Milan, ma il club si trova in un periodo di cambiamenti e l'unico modo per uscire da questa situazione è adottare maggiore creatività. La Premier League ha fondi significativi, ma non sempre dispone dei migliori calciatori inglesi. Sono i più remunerati, ma ciò non implica che siano i più talentuosi. Osservo alcuni atleti della Premier League e penso: 'Beh, hai avuto fortuna a giocare lì e a guadagnare bene. Davvero fortunato. '""Continuo a ritenere che sia un peccato dover aspettare la sentenza del VAR. Non è possibile festeggiare un gol. Bisogna rimanere in attesa. È qualcosa che trovo estremamente sgradevole. Il VAR continua a fare errori. L'abbiamo visto durante il derby di Manchester. È stata una decisione incredibile e non riesco ancora a comprendere come abbiano potuto convalidare quel gol. Il guardalinee aveva ragione riguardo al gol di Haaland, e davvero questo è un grande rammarico. L’arbitro non c’entrava affatto. Avrebbe dovuto recarsi a bordo campo, discutere con il suo assistente e chiedere al VAR di mostrargli il video. È stata una scelta assurda e ci si augura che situazioni del genere non si ripetano, ma è risaputo che nel calcio niente è mai definitivo. Personalmente, ritengo che la gestione attuale sia un disastro. "