Verso Parma-Milan, le parole di D’Aversa in conferenza stampa

Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la conferenza stampa di vigilia di Parma-Milan

MILANO - Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la conferenza stampa di vigilia di Parma-Milan, sfida valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 18.

SULLA TATTICA: “Come successo anche nell’ultima partita, il modo di attaccare e di difendere dipende da quei giocatori che si sceglie di mandare in campo. A Benevento abbiamo visto un cambiamento tra primo e secondo tempo; sono anche pensabili alcuni utilizzi lì dove possibile, anche riguardo al minutaggio – Cornelius è a disposizione ma non per 90 minuti -, sono valutazioni che faremo alla fine anche con il dottore. La squadra ha dimostrato di poter fare dei cambiamenti nella stessa partita sull’aspetto tattico, ma non è questo a fare la differenza, questi cambiamenti si fanno sempre in base alle caratteristiche dei giocatori, sia per la fase offensiva che difensiva. Alternative e cambiamenti ne abbiamo già fatti nelle altre partite”.

SULLA SALVEZZA: “Il motivo per cui sono tornato è quello di cercare di compiere un’impresa: salvare la squadra. La cosa più importante che ho detto al mio rientro è stata di stare compatti per raggiungere il nostro obiettivo. In questo momento il campionato di Serie A è tutto aperto, sia per la Champions che per la salvezza, siamo a 4 punti dal Torino e credo che questa squadra abbia del potenziale per poter raggiungere l’obiettivo. Quel che è importante adesso è fare punti, ragioniamo sulla partita di domani in questo momento. Il Milan ha fatto 37 punti su 42 fuori casa, per un intero girone è stato primo in classifica: sarà una partita difficile, ma poiché nel nostro percorso si è lasciato qualche punto che avremmo meritato di portare a casa, non per ultima la trasferta di Benevento, questo può portarci a fare qualche vittoria importante contro squadre forti come il Milan. Dobbiamo essere volenterosi, vogliosi di metterli in difficoltà nonostante i loro numeri in trasferta”.

SUI PROBLEMI: "Credo che i gol siano aumentati perché con l’assenza di pubblico sulle azioni e sulle situazioni di palla inattiva la concentrazione viene un po’ a scemare: la presenza di un pubblico ti porta ad essere un po’ più concentrato, si vedono subìre gol da parte nostra ma non solo che dipendono dal livello di concentrazione, Nel caso specifico nostro è un aspetto che dobbiamo migliorare perché ci sta portando a non migliorare una posizione di classifica che sotto l’aspetto delle prestazioni tolta la gara contro il Bologna la squadra ha sempre ben fatto anche per numero di occasioni create, ma questo aspetto non ci ha fatto portare a casa risultati pieni anche quando avremmo meritato. Si è cambiato il modo di difendere, passando da una linea di 7 a difendere sulle due linee, ma credo sia importante non tanto il come ci si difende – abbiamo preso gol su calcio d’angolo marcando a uomo, abbiamo preso gol con la linea da 7 e con le due linee -, conta la cattiveria, la determinazione nel non concedere il gol all’avversario sia con la marcatura a uomo sia a zona, così come l’attenzione nelle seconde palle. Sono tutte situazioni che fino ad oggi non ci hanno portato a uscire fuori da questa situazione di classifica pur avendo meritato, dunque è un aspetto che va migliorato per non dover sempre recriminare su un risultato finale”