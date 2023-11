L’obiettivo della Juve: “Da piccolo seguivo Sheva, Ibra e Kakà”

Le parole di Sudakov

"So che la Juve mi segue e mi fa piacere. Io la seguo su TikTok... Ma sono i club che scelgono i giocatori, non io. Da piccolo mi piaceva vedere Sheva, Ibra e Kaka: talento, fantasia e personalità. Vedo i match del Milan e dell'Inter in Europa, ma anche la Juve. Così come Roma e Napoli. I più forti sempre mi interessano, mi piace guardare il calcio in tv, i club che giocano bene, interessanti, attraenti e che fanno possesso".