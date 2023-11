Milan, dopo la sosta c’è la Fiorentina: Italiano ne recupera due

Alla ripresa dopo la sosta il Milan affronterà la Fiorentina a San Siro: il tecnico viola sta per recuperare due giocatori in vista del match

Il Milanè arrivato alla sosta con il pareggio di Lecce, che ha certificato un momento di difficoltà e chiuso un periodo da incubo in campionato, con 2 punti in 4 partite. Dopo la pausa per le nazionali quindi servirà un cambio di marcia.

Alla ripresa i rossoneri affronteranno la Fiorentina a San Siro. Una gara non semplice, ma da vincere per non perdere ulteriore terreno. Vincenzo Italiano intanto sta recuperando alcuni degli infortunati in vista del match.

Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino infatti, Michael Kayodesta per tornare a lavorare in gruppo. Lo stesso discorso vale per Lucas Beltran, in procinto di tornare a lavorare con i compagni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.