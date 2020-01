Notizie Milan – Il punto sul mercato, sia in entrata che in uscita

MILANO – Il Milan continua a lavorare sul mercato, sia in entrata che in uscita. I rossoneri hanno intenzione di blindare Theo Hernandez, vero e proprio gioiello rossonero. Capitolo Piatek, il calciatore continua ad attrarre l’interesse di diversi club, ma solo in prestito. Soluzione non gradita ai rossoneri. Stessa situazione per Lucas Paquetà, si attende l’offerta giusta. Mentre Lucas Biglia andrà in scadenza quest’estate. Calhanoglu è stato offerto all’Arsenal ma per il momento non ci sono stati riscontri. La questione Ricardo Rodriguez, invece, è sempre in stallo. Il Diavolo in entrata continua a seguire Under e Dani Olmo, trattative che restano complicate.