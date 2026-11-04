L'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha lodato le prestazioni di Mike Maignan e Diego Moreira nel derby contro l'Inter di sabato

Nelson Dida, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha espresso apprezzamento per Mike Maignan e Diego Moreira, due tra i principali protagonisti della vittoria del Milan nel derby di sabato sera: "La parata di Maignan su Spence? È stata davvero impressionante, incredibile. Dimostra che Maignan è constantemente vigile e focalizzato. In quel momento, il suo salvataggio ha permesso alla squadra di mantenere il vantaggio, ed è stato sicuramente fondamentale. Diego Moreira? Moreira è un giovane promettente in forte sviluppo. Dimostra di partita in partita sia il suo valore all'interno del gruppo sia la fiducia in se stesso. Ci auguriamo che possa continuare a progredire e a supportare ulteriormente i suoi compagni. "