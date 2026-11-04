Dall'estate del 2028, il Milan avrà un nuovo sponsor tecnico, riconquistando Adidas. Accordo senza precedenti: 50 milioni annuali per un decennio.

A partire dall'estate 2028, il Milan cambierà il suo sponsor tecnico: il club rossonero dirà addio a Puma, con cui è associato dal 2018, per tornare a vestire Adidas. La notizia è riportata da gazzetta. it, che sottolinea come il marchio tedesco e il Diavolo abbiano già collaborato negli anni Settanta, nei primi anni Novanta con Sacchi e Capello come allenatori, e soprattutto dal 1998 al 2018, periodo in cui il Milan ha conquistato anche due Champions League.

Adidas tornerà a essere lo sponsor tecnico del Milan, portando notevoli risorse finanziare al club milanese. Le cifre dell'intesa sono notevoli: La Rosea riporta infatti un importo di 50 milioni di euro all'anno per dieci anni, causando un totale di 500 milioni. Questo rappresenta una cifra record per la Serie A, considerando che un anno fa la Juventus ha stipulato un accordo con Adidas per 10 stagioni del valore di 408 milioni, mentre dal 2023 l'Inter ha un contratto con Nike di 30 milioni all'anno per otto anni.

Per il Milan si tratta di un incremento significativo, dato che dieci anni fa aveva stabilito un accordo con Puma per 14 milioni di euro annuali, rinnovato poi nel 2022 e salito a circa 30 milioni all'anno. Adesso il passaggio a Adidas farà crescere il valore fino a 50 milioni, una somma straordinaria che certamente sosterrà lo sviluppo del club guidato da Gerry Cardinale.