Il Milan ha ripreso gli allenamenti ieri per prepararsi al prossimo incontro, che sarà la quarta giornata della fase di gruppo dell'Europa League contro il Ferencvaros, squadra ungherese. I rossoneri guidati da Amorim sono obbligati a conquistare i tre punti per evitare di rendere più difficile il loro percorso europeo e, addirittura, per rimettere il cammino sulla strada giusta: il match si svolgerà a San Siro domani, giovedì alle 18. 45. Di fronte ci sarà una formazione che ha subito soltanto una sconfitta nelle 24 partite disputate in questa stagione e ha vinto tutte le sfide europee fino ad ora.

MILAN: tutto pronto per la sfida di Europa LeagueOggi è prevista una giornata di preparazione a Milanello in vista del confronto tra Milan e Ferencvaros. Secondo le informazioni raccolte dai media locali, il Milan si allenerà alle 11. 15, con i primi 30 minuti aperti come di consueto alla stampa. Alle 14 si terrà la conferenza stampa di Ruben Amorim, il quale sarà accompagnato da un giocatore, presumibilmente il difensore centrale Koni De Winter.