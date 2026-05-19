Durante l'ultima edizione del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha discusso di Zlatan Ibrahimovic e del ruolo che occupa nel Milan.

Ecco il suo commento.

"Se lo inserisci in un contesto senza assegnargli un compito specifico e chiaro, allora lo stai facendo diventare l'immagine simbolica. Partecipa agli eventi e rappresenta il Milan, allora va bene. Ma se invece gli assegni un ruolo che è una sorta di mezzo consiglio, è come non averne affatto, no? Potresti dargli consigli tecnici, suggerire di acquistare questo o quello, ma c'è sempre un direttore sportivo. A questo punto si creano le basi per degli errori, ovvero si innescano situazioni problematiche. Questo è il punto chiave. Ibrahimovic dovrebbe esercitare il compito che una società seria dovrebbe garantirgli: quello di uomo immagine. Se non lo fanno, dovrebbero allontanarlo o metterlo da parte".

Il giornalista Pietro Mazzara ha condiviso alcune indiscrezioni riguardo al legame tra Allegri e Ibrahimovic, il quale è esploso nelle ultime settimane con vari dibattiti intensi e alcuni episodi riportati dai media.

Le parole

"Il presidente del Milan si trova di fronte a una decisione cruciale: supportare l’allenatore con cui ha discusso il rendimento della stagione e i progetti futuri oppure continuare a dare ascolto a Zlatan, che anche ieri era assente dal gruppo?"Come può, Cardinale, restare indifferente al sabotaggio che Ibrahimovic ha avviato contattando alcuni, rivelando loro che Allegri non li vuole più in rosa per la prossima stagione? Questo si configura come una “violazione del segreto aziendale” e ha causato danni considerevoli, poiché è successo dopo una riunione interna al club e durante la stagione, con l’obiettivo della Champions League sempre più distante, in un clima di insoddisfazione e contestazione crescente. È chiaro intuire che ne rimarrà solo uno: o Allegri o Ibrahimovic, con quest’ultimo che sta minando l’immagine che aveva costruito nei suoi due passaggi al Milan. Si tratta di un enigma complicato, che coinvolge anche Giorgio Furlani e tutte le aree del club".