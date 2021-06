Milan, su Amine Adli irrompe l’Olympique Marsiglia

Arrivano nuovi aggiornamenti su Amine Adli, calciatore del Tolosa che piace molto anche al Milan. Spunta l'Olympique Marsiglia

Obiettivi importanti. Per allestire una squadra in grado di giocare la prossima Champions League e fare un buon campionato per rientrare almeno tra le prime quattro, anche nella prossima stagione. Questo sembra essere il 'macro obiettivo' della dirigenza del Milan sulla prossima sessione estiva di mercato. I rossoneri però non hanno intenzione di snaturarsi, spinti anche dalla volontà della proprietà americana, il fondo Elliott. Non si smette di guardare in Europa, alla ricerca di giovani talenti, da poter far crescere a Milanello. E proprio in questo senso negli ultimi anni sono arrivati a Milano Roback, Kalulu, Hauge, fino a giocatori che oggi sono delle certezze, come Theo Hernandez e Alexis Saelemaekers.