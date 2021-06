Calciomercato Milan – Uragano Maldini, tutti i (nuovi) colpi in Serie A

Colpo di coda incredibile dell'Atletico Madrid per De Paul. Il fuoriclasse dell'Udinese arriverà alla corte di Diego Pablo Simeone per circa 35 milioni di euro. Sfumato uno degli obiettivi principali del Milan per la trequarti, ma Maldini non si farà certo buttare giù da una notizia del genere. La forza prorompente del direttore tecnico rossonero è rinomata, anche perché qualunque squadra lui contatti, gli vengono stesi tappeti rossi, visti suoi trascorsi da leggenda del calcio italiano. Ed è proprio in Italia che super Paolo si scatenerà per regalare a Pioli i migliori prospetti in circolazione<<<