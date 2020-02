Milan-Juventus, top e flop: Sempre Rebic, Hernandez troppo nervoso

MILANO – Il top e il flop fra i rossoneri in Milan-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia terminata 1-1, grazie ai goal di Rebic al 61′ e Ronaldo al 90′, su rigore.

TOP – ANTE REBIC: Segna sempre lui, ormai ha conquistato tutti, tifosi, allenatore e compagni di squadra. Il croato mette sempre lo zampino nelle azioni offensive del Milan, fa venire il mal di testa, questa sera, a De Sciglio, che non riesce ad arginarlo nell’azione che ha portato al goal rossonero. Da una mano ai compagni quando ripiega in fase difensiva.

FLOP – THEO HERNANDEZ: Il terzino questa volta sale agli onori delle cronache per essere stato il peggiore in campo tra le fila dei rossoneri. Garantisce la solita prestazione di corsa, qualità e grinta, ma questa ci mette troppa foga. Ammonito al 42′ per un fallo fuori tempo su Dybala, nel secondo tempo, al 71′, rimedia il secondo cartellino giallo. Espulso per un nuovo fallo, sempre un’entrata in ritardo, sul numero 10 bianconero.

