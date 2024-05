Giroud: “Basta Nazionale dopo l’Europeo. Quest’anno ho fatto bene, ma…”

La stagione: "E' vero che a livello statistico ho fatto bene, ma non è il modo migliore per salutare il Milan. Tornando al discorso personale, ho fatto 14 gol e 8 assist in campionato. Pensando alla mia età, non erano in molti a pensare che avrei potuto dare ancora questo apporto. Vuol dire che sono stato coinvolto spesso nel gioco e che ho dato il mio contributo".