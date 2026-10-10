Nel consueto appuntamento con la sua testata per TMW, Niccolò Ceccarini ha esaminato la situazione del mercato in entrata del Milan, che si prepara a essere protagonista anche a gennaio, dopo una ricca estate sotto ogni aspetto

"[. . . ] Il Milan sta ponderando le sue scelte e davanti a sé ha due valide possibilità. La prima è Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, il cui prezzo è piuttosto elevato. La società portoghese richiede tra i 35 e i 40 milioni di euro. L’altra opzione è rappresentata da Tiago Gabriel. Il difensore del Lecce ha fatto notevoli progressi. Nella sessione di mercato precedente, il Milan ha aumentato il pressing, e a gennaio potrebbe tentare un approccio, anche se non sarà facile poiché la Fiorentina è interessata. Tuttavia, i rossoneri guardano anche al futuro, pensando alla prossima stagione, e l’idea è quella di ingaggiare un giocatore di grande talento che possa parzialmente sostituire Luka Modric. Certamente, il compito risulta complicato, ma il Milan ha già iniziato a monitorare alcuni profili. Uno di questi è Alex Scott del Bournemouth, che sta sorprendendo tutti in Premier League. Non sorprende che su di lui vi siano già club come Arsenal e Chelsea. Ma non è l'unico, poiché l'interesse si è recentemente rivolto anche a Yasin Ayari del Brighton. Un centrocampista estremamente versatile, capace di esprimersi ad alti livelli sia nel ruolo di mediano che in posizione più avanzata. Lo svedese potrebbe rappresentare un'ottima opportunità poiché il suo contratto scade nel giugno del 2027, anche se la squadra inglese ha la facoltà di prolungarlo unilateralmente fino al 2028. Nella lista dei dirigenti del Milan c'è anche un altro nome interessante. Si tratta di Adem Zorgane, un algerino dell’Union-Saint Gilloise, che unisce una buona fisicità a notevoli abilità tecniche. "