Bartesaghi come terzino sinistro all'interno di un possibile 4-4-1-1
Domenica il Milan si troverà a confrontarsi con il Sassuolo nella sesta giornata del campionato di Serie A: le formazioni previste e le informazioni relative all'incontroDopo una lunga pausa per le partite delle nazionali, il Milan guidato da Ruben Amorim torna in campo per continuare dopo la convincente vittoria contro il Lecce. I rossoneri si preparano per la partita della sesta giornata di Serie A: al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, il fischio d'inizio è fissato per domenica 11 ottobre alle 18:00, dove affronteranno il Sassuolo allenato da Alberto Aquilani. Di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie riguardo l'incontro: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e modalità per seguire il match.
La probabile formazione (4-4-1-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
21 Chukwueze 14 Modric 12 Rabiot 22 Moreira
11 Pulisic
9 G. Ramos
Tra i disponibili: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 80 Musah, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Contese: De Winter-Gabbia, Modric-MusahNon disponibili: Estupinan, SaelemaekersInfortunati: /Squalificati: /Diffidati: /
Le ultime dai campiAl ritorno dalla lunga pausa per le nazionali, Ruben Amorim dovrà rinunciare agli infortunati Estupinan (che potrebbe recuperare all'ultimo momento, ma probabilmente solo per stare in panchina) e Saelemaekers; per il tecnico erano due titolari, quindi dovranno essere rimpiazzati nel primo undici che sfiderà il Sassuolo. Ci si attende una certa continuità rispetto alla gara contro il Lecce, quindi si opterà per il 4-4-1-1 visto nella sfida contro i salentini a San Siro. Un modulo comunque flessibile, che con alcuni spostamenti può trasformarsi in un 4-2-3-1 o anche in un 3-4-2-1.
Maignan sarà sempre in porta, con Pavlovic e uno tra Gabbia e De Winter come centrali. Gila tornerà sulla fascia destra come terzino, mentre Bartesaghi occupa il lato sinistro. In mezzo al campo, Modric e Rabiot saranno di nuovo insieme, con Chukwueze e Moreira nelle posizioni di esterni offensivi. In attacco, Pulisic sarà dietro a Ramos, che giocherà come punta centrale.
La designazione arbitrale di Sassuolo-MilanArbitro: Fourneau di Roma1
Assistenti: Palermo - Rossi L.
Quarto uomo: Chiffi
VAR: Santoro
AVAR: Meraviglia
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