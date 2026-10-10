L’esperienza di Taye Taiwo con il Milan si protrasse solo per cinque mesi, influenzata da un infortunio alla caviglia che ostacolò il suo cammino e da un adattamento mai completamente realizzato. Il difensore nigeriano rievoca la sua avventura a Milanello.

Chukwueze potrebbe diventare il calciatore che tutti auspicano?

"Certamente, per me è un giocatore di alto livello. Dopo l'arrivo di Amorim, ha finalmente avuto modo di mettere in mostra le sue abilità. Se possiedi talento e ti viene concessa la pazienza necessaria, puoi rivelare il tuo valore! ".

E riguardo al Milan attuale? Pensi che la squadra possa ritornare ai livelli che aveva in passato? La qualità dei risultati e dei calciatori sembrano cambiate.

"In una grande squadra come il Milan, nessuno desidera attendere: tutti vogliono risultati immediati. Tuttavia, ci vogliono tempo e dedizione. Ci sono nuovi atleti, un allenatore diverso e c'è anche una lingua da apprendere. Alcuni comprendono l'italiano perché parlano francese, ma devono comunque imparare. E senza una buona conoscenza, può risultare complicato. Tuttavia, i tifosi non intendono perdere tempo: richiedono risultati immediati. Sono convinto che, se daranno fiducia ad Amorim, lui potrà fare bene, poiché dispone di giocatori di qualità".