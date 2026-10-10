Al secondo anno con la maglia rossonera, De Winter ha trovato un tecnico che, per ora, punta davvero su di lui. Il belga ha sempre iniziato titolare in questo avvio di stagione e non è mai stato sostituito. Durante l'intervista con SportMediaset, Koni ha trattato diversi argomenti. Le sue dichiarazioni:

Sei in Italia da molti anni, da quando avevi 16 anni. Ti senti italiano?

“Mi sento italiano, ma chiaramente mi identificherò sempre come belga e congolese. Tuttavia, apprezzo molto la cultura italiana e la gente qui: mi hanno sempre accolto con calore. Il cibo è fantastico, così come il clima. Mi piace il modo di vivere degli italiani e il loro senso di orgoglio”.

Ti piacerebbe diventare un simbolo del Milan? Anche se oggi nel calcio è complicato…

“Certo. Per me il Milan è una società che deve sempre raggiungere l'eccellenza. Molti sarebbero disposti a restare per molti anni in un club così”.