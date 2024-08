Caressa: “Nel Milan manca la voglia di aiutarsi. Su Fonseca…”

“Nel Milan manca la voglia di aiutarsi e poi soprattutto mi permetto di dire, viste le difficoltà al suo arrivo, Fonseca doveva essere un po’ più modesto . Nel senso che se vuoi fare una squadra che abbia una grande pressione sui primi portatori di palla avversari, devi anche avere i calciatori che quella pressione la fanno. Leao non la fa, Pulisic non la fa, Okafor non la fa. I centrocampisti hanno un passo un po’ così così.

Con Fofana andranno sicuramente meglio le cose, ma se non hai i giocatori con quelle caratteristiche ti puoi permettere di giocare con i due terzini alti? Puoi far sì che Calabria debba fare quelle figure perché viene sempre infilato? E poi a Theo Hernandez non gli si può chiedere di difendere un po’ di più, anche nelle partite che secondo lui non sono fondamentali? Mi sta molto deludendo… O lo metti alto, però lì c’è Leao, oppure deve stare più attento”.