Milan, ecco come funziona la nuova formula della Champions League

Oggi ci sarà il sorteggio della Champions League, che vedrà protagonista anche il Milan: questa sarà la prima edizione con il nuovo format

Lorenzo Focolari Redattore 29 agosto - 09:48

Oggi alle 18 ci sarà il sorteggio della Champions League, con i rossoneri in seconda fascia. Questa sarà la prima edizione con la nuova formula. Il sito ufficiale del Milanquindi ha fatto un focus sulla competizione. I dettagli: "Così uguale, così diversa. La fine del mese di agosto è sinonimo di sorteggio della fase inaugurale della UEFA Champions League, e quest'anno non fa eccezione. Quella che sta per prendere il via, però, sarà una versione molto differente della massima competizione europea, la prima della "nuova era". Andiamo quindi a scoprire le novità che attendono le squadre che inizieranno, da settembre, la strada verso la Finale di Monaco di Baviera.

LA FASE CAMPIONATO

È la grande novità dell'edizione 2024/25, poiché sostituisce la fase a gironi che era un caposaldo della competizione dagli anni '90. Saranno 36 - non più 32 - le partecipanti al via divise, secondo il loro Ranking UEFA, in quattro urne da 9. Le fasce del sorteggio giocheranno un ruolo importante nella stesura del calendario, in quanto ogni squadra sarà sicura di affrontare due formazioni di ogni fascia, una in casa e una in trasferta, per un totale di otto partite. Avversarie diverse, quindi, ma destino comune: tutte le partite della fase campionato serviranno a comporre una classifica da cui usciranno le partecipanti alla fase a eliminazione diretta.

LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Dalla fase campionato, le prime otto squadre in graduatoria saranno certe di accedere agli Ottavi di finale, mentre chi si classificherà dalla 9ª alla 24ª posizione dovrà giocare (a febbraio) un Playoff andata e ritorno. Le ultime dodici chiuderanno con la prima fase la loro stagione europea: decade, infatti, la possibilità di disputare l'Europa League per le partecipanti alla Champions. Le migliori piazzate (tra il nono e il sedicesimo posto) giocheranno il ritorno in casa, e la UEFA ha sottolineato come il sorteggio terrà conto del posizionamento in classifica nella fase campionato. Superato questo Playoff entreranno in gioco le fasi "classiche" - Ottavi, Quarti e Semifinali verso la Finale del 31 maggio - il cui tabellone, però, sarà definito sin dal sorteggio che si svolgerà a febbraio 2025.

QUANDO SI GIOCA

Un'altra novità è diretta conseguenza dell'aumento del numero di gare: nella fase campionato non si giocherà soltanto da settembre a dicembre, ma due turni si svolgeranno nella seconda metà di gennaio. L'ultima giornata, in particolare, si disputerà integralmente il 29 gennaio 2025 con tutte le 18 partite in contemporanea. Cambiamento anche sulla prima giornata, quella in programma a settembre: tra il 17 e il 19 si giocheranno soltanto le sfide di Champions League, con alcune squadre che scenderanno in campo in un'inedita collocazione al giovedì. Di seguito le date complete:

1ª giornata - 17-18-19 settembre 2024

2ª giornata - 1-2 ottobre 2024

3ª giornata - 22-23 ottobre 2024

4ª giornata - 5-6 novembre 2024

5ª giornata - 26-27 novembre 2024

6ª giornata - 10-11 dicembre 2024

7ª giornata - 21-22 gennaio 2025

8ª giornata - 29 gennaio 2025

IL SORTEGGIO

Nella cerimonia del 29 agosto a Montecarlo resterà l'aspetto legato alla sorte, ma solo per stabilire l'ordine in cui le squadre conosceranno il loro destino europeo. Una per una, a partire dalla prima fascia (con le altre a seguire), le partecipanti alla fase campionato si vedranno estratte dall'urna per poi scoprire, tramite computer, quali saranno le otto avversarie da settembre a gennaio. Due i criteri del sorteggio: non potranno affrontarsi squadre dello stesso paese - nemmeno quelli, come l'Italia e la Germania nel 2024/25, che avranno cinque partecipanti - e si potranno sfidare, tra le otto squadre della fase campionato, un massimo di due rappresentanti della stessa nazione. Effettuato il sorteggio, ci vorrà qualche ora in più per scoprire il calendario europeo del Milan di Paulo Fonseca: la UEFA, infatti, annuncerà date e orari di tutte le sfide sabato 31 agosto. (acmilan.com)