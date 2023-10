Cardinale è sicuro, sta per arrivare una mossa sul piano dirigenziale

Presidente Cardinale è sicuro della scelta e nelle prossime ore potrebbe arrivare una novità importante sotto il punto di vista dirigenziale

In queste ore sta prendendo sempre più piede una nuova mossa dal punto di vista dirigenziale. La squadra rossonera vuole rinforzare il suo organico sia dentro che fuori dal campo di gioco. Proprio per questo motivo il presidente sta studiando la formula giusta per convincere un nuovo dirigente a firmare per il Milan.

Secondo il quotidiano Tuttosport, Gerry Cardinale è pronto per portare lo svedese Zlatan Ibrahimovic in dirigenza. La voce gira attorno all'ambiente rossonero già da diversi mesi, più precisamente dalla data del ritiro ufficiale del calciatore. Ad oggi, però, il club di Milano non vede l'ora di poter reintegrare il campione.

Alla società dopo l'addio di Maldini serve un nuovo giocatore che faccia da intermedio tra la squadra e la dirigenza. Zlatan farebbe proprio al caso della società, perché negli ultimi anni da calciatore è stato fondamentale proprio in questo incarico. Vedremo se effettivamente verrà confermata questa possibilità.

