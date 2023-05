Calciomercato Milan: Leao, sì! Su Maignan invece arriva una news folle

Il Milan ha fatto uno sforzo economico importante per Leao, garantendogli un super ingaggio da top player. Nel contratto presente anche una nuova clausola rescissoria (da ben 17o milioni di euro). Arrivano smentite invece sulla notizia riportata da RMC Sport riguardante un presunto risarcimento del Milan al Lille per la questione multa. Come riferito da Tuttosport, il club rossonero nega di aver versato ai francesi i soldi necessari per saldare la questione con lo Sporting Lisbona. Tutto bene quel che finisce bene, insomma. Ma dopo Leao, occhio adesso a Mike Maignan: all'improvviso infatti è esplosa una folle news di mercato che riguarda il portierone del Milan <<<