Mercato, bomba dalla Spagna: “Un colpo enorme per il Milan” / News

Il mercato del Milan è attualmente un tema caldissimo in ambiente rossonero. Tantissima carne al fuoco, sia per quanto riguarda gennaio, sia in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Così come sono tanti gli obiettivi e i nomi accostati al club di Via Aldo Rossi in queste ultime settimane. Matija Popovic, gioiello serbo classe 2006, è a un passo. Si tratta ancora per Juan Miranda, il vice Theo Hernandez designato. E nel frattempo Furlani, Moncada e D'Ottavio lavorano per trovare anche un difensore centrale e un centravanti per gennaio. Ma non solo. La clamorosa novità a sorpresa delle ultimissime ore infatti arriva direttamente dalla Spagna, dove parlano di un nuovo grandissimo obiettivo di mercato del Milan <<<