News Milan | Nuovo allenatore, Mediaset dà il clamoroso annuncio: “Sappiamo che…”

Il casting del Milan per il nuovo allenatore, che sarà chiamato ad aprire un nuovo ciclo dopo quello di Stefano Pioli, prosegue senza sosta. Ed è proprio questo l'argomento principale di casa rossonera in questo momento. Paulo Fonseca, per molti, è il tecnico in pole position. Si parla di possibili incontri, ma il Milan non ha ancora affondato il colpo. Conceicao si è raffreddato parecchio e Van Bommel rimane sempre in seconda linea. Senza parlare di Antonio Conte, sogno dei tifosi rossoneri destinato a rimanere tale. In questo contesto, in queste ultime ore stanno circolando nuove e clamorose news su quello che potrebbe succedere a breve: ecco l'indiscrezione a sorpresa rivelata poco fa da Sport Mediaset <<<