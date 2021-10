Milan contro il Bologna Pioli ritrova i suoi duri

Il Milan per il match di sabato sera contro il Bologna ritrova i duri Ibrahimovic e Kessié. E si spera anche nel recupero di Rebic

Redazione Il Milanista

Martedì sera il Milan è sceso in campo contro il Porto. Una match brutto per i rossoneri che non sono mai sembrati capaci di rendersi pericolosi contro la formazione di Sergio Conceicao. Molti addetti ai lavori sono d'accordo infatti che la formazione di Stefano Pioli, per il gioco mostrato al Do Dragao, non avrebbe mai potuto pareggiare.

Ma ora contro il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic, fischio di inizio sabato sera ore 20.45 al Dall'Ara, deve arrivare il riscatto. Ma non solo: infatti sarà necessario per la formazione di Stefano Pioli mettere in campo una prestazione completamente diversa rispetto a quanto fatto vedere in Portogallo, altrimenti difficilmente il club di via Aldo Rossi tornerà a Milanello con i ter punti.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Stefano Pioli, che a Bologna festeggerà le 100 panchine rossonere, potrà contare sui duri. Ovvero su quei giocatori che hanno riportato il Milan in Europa e che soprattutto si possono definire i fedelissimi del tecnico. L'allenatore parmigiano ritroverà infatti Franck Kessié, squalificato contro il Porto. Ma non solo. Infatti Ante Rebic, che aveva accusato un lieve infortunio contro l'Hellas Verona, ieri si è allenato con la squadra. E crescono le speranze di avere il croato a disposizione contro il Bologna. E poi c'è Ibrahimovic: la condizione dello svedese migliora giorno dopo dopo e difficilmente al Dall'Ara siederà ancora in panchina. Anche perché a Pioli servono i duri

Ma non bisogna neppure sottovalutare il ritorno in campo di Franck Kessié. L'ex Atalanta rispetto si è goduto un turno di stop forzato per la squalifica rimediata contro l'Atletico Madrid. La fisicità dell'ivoriano, e soprattutto una ritrovata condizione fisica, saranno determinanti per il centrocampo di Stefano Pioli che ha fatto dell'ivoriano il perno della mediana. E il suo ritorno potrebbe essere decisivo.