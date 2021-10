Porto-Milan | Ibrahimovic: “Non meritavamo il pareggio”

Zlatan Ibrahimovic ha parlato della prestazione del suo Milan dopo la sconfitta con il Porto, ecco che cosa ha detto lo svedese

Redazione Il Milanista

Parla anche ZlatanIbrahimovic dopo Porto-Milan, dopo la nuova sconfitta in Champions League: Non si nasconde lo svedese, che non concede sconti ai suoi. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di Sportmediaset.

Sulla partita con il Porto.

"Questa sera non meritavamo il pareggio, è la peggior partita che abbiamo fatto. Ma questo è il calcio. Siamo a zero punti, ma dobbiamo continuare. Bisogna ricordare però che per tanti in questa squadra è la prima volta in Champions, devono crescere e imparare. Le gare in Champions portano esperienza in campionato".

Sulle tante assenze.

"E' vero mancano tanti giocatori. ma questo fa parte del calcio. Io sono appena tornato e sono contento di giocare, mi servono più minuti per ritrovare il ritmo. Ovviamente più gioco e prima trovo il ritmo. Anche per Bakayoko era la prima partita, ma non voglio trovare scuse: nella prossima partita dobbiamo fare meglio".

Sulle possibilità di qualificazione.

"Ci sono ancor atre partite, abbiamo lottato per essere in Champions e fino a che ci sarà la possibilità puntiamo all’obiettivo. Io resto fiducioso, nonostante la sconfitta di questa sera".

Ibrahimovic poi è intervenuto anche alle telecamere e ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole all'emittente satellitare.

Su come sta.

"Sto bene, oggi ho giocato più minuti rispetto all'ultima partita. Mi servono più minuti però per ritrovare il ritmo partita. Questo serve per trovare il feeling per tornare in campo".

Sulla partita con il Porto.

"Questa è la peggiore delle tre partite fatte in Europa. Ma anche quando abbiamo giocato bene, abbiamo portato zero punti a casa. Queste partite servono per crescere. Per tanti miei compagni questa è la prima partita in Champions e da questo possono solo che imparare. Ma queste sono scuse, siamo il Milan e dobbiamo vincere anche in Champions non solo in campionato".

Sulla Champions e il campionato.

"Dobbiamo continuare, non è caduto il mondo per una sconfitta. In campionato stiamo bene e dobbiamo continuare così ma dobbiamo farlo anche in Champions. Ci sono ancora tre partite, dobbiamo provare a fare qualcosa. Non dobbiamo perdere fiducia. Preferisco stare in campo che fuori ma piano piano adesso arrivo".