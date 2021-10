L’ex Milan cambia idea: “Kessié? Spero rinnovi e diventi capitano”

L'ex giocatore del Milan qualche settimane fa era contrario al tira e molla tra i rossoneri e Kessié per il rinnovo di quest'ultimo. Ora però

Questa sera il Milan affronterà l'importantissima sfida contro il Porto di Sergio Conceicao, per la terza giornata di Champions League. Un match che però Franck Kessiéguarderà da casa, dopo l'espulsione rimediata contro l'Atletico Madrid nell'ultima partita dell'ex Coppa Campioni.L'ivoriano, nonostante il contratto in scadenza a giugno dell'anno prossimo, è una pedina fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli. Al momento, però, la trattativa tra Paolo Maldini e Frederic Massara e il suo agente, George Atangana, sono a un punto morto vista l'ampia forbice tra domanda e offerta. Il Milan, come è noto, offriva un rinnovo da 6 milioni di euro a stagione, mentre la richiesta si aggirava intorno agli 8 - 8,5 milioni di euro annui. Ma un ex rossonero, nelle ultime ore, ha cambiato idea sulla situazione di Franck Kessié.