Il Milan chiede a Tonali uno sconto sul contratto

Ecco cosa riporta la Gazzetta dello Sport in merito al futuro del metronomo del Brescia

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per rinforzare al meglio la formazione di Stefano Pioli. Il duo mercato ha già mosso e ufficializzato i primi colpi ingaggiando Mike Maignan e riscattando, dal Chelsea, Fikayo Tomori che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Milan.

Dopo aver sistemato la difesa toccherà alla mediana. A centrocampo la dirigenza ha chiuso per il ritorno di Brahim Diaz dal Real Madrid, per il quale manca solo l'annuncio ufficiale. Ma non solo: perché il duo rossonero ha deciso di chiudere anche per Tonali.

Per il centrocampista classe 2000 era previsto, dopo l'ultima stagione in prestito oneroso al club di via Aldo Rossi, un riscatto fissato a 25 milioni di euro. Una cifra che però la dirigenza ha voluto abbassare (10 milioni) anche per via dell'ultima stagione in cui il metronomo non ha brillato.

Il Milan, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, avrebbe trovato la quadra del cerchio con Cellino. Mancano piccoli dettagli ma l'accordo di massima c'è, ottenendo lo sconto. Ora però la dirigenza rossonera ha messo in preventivo anche di risparmiare sull'ingaggio del centrocampista. Tonali l'estate scorsa aveva firmato un contratto da 1,6 milioni a stagione, ma dal momento che il Fondo Elliott non ha riscattato il classe 2000 entro il 30 giugno quell'accordo risulta scaduto.

La contrattazione con l'agente di Tonali inizierà, probabilmente, la prossima stagione quando il Milan incontrerà l'agente del classe 2000. Il metronomo non ha mai messo in dubbio la permanenza in rossonero nonostante un contratto biennale da 130mila euro che lo lega al Brescia di Cellino. Maldini e Massara chiedono ora chiedono al ragazzo un sacrificio visto l'enorme differenza tra i due contratti.

Il fondo Elliott e il Milan ha speso già 10 milioni a settembre per il prestito oneroso: ora ne pagherà altri 7. Per arrivare ai precedenti 25 è stato inserito Olzer, valutato 3 milioni, e 5 milioni di bonus