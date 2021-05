UFFICIALE – Maignan firma fino al 2026

Il portiere transalpino indosserà la maglia numero 16

MILANO - "Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. So che questa è una cosa che è difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere che iniziano in un posto e finiscono in quel posto lì. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, Gigio l'ha fatto, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che augurare il meglio a un ragazzo sensibile come lui", così nella giornata di ieri Maldini aveva ufficializzato l'addio a Donnarumma spianando di conseguenza la strada al nuovo portiere rossonero: Mike Maignan. Il transalpino, arrivato lunedì notte a Milano, nella giornata di martedì si era sottoposto alle visite mediche di rito per poi recarsi a Casa Milan per discutere il suo contratto.