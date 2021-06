Il Milan è senza dubbio fra le squadre più attive sul mercato. Maldini e Massara lavorano quasi 24 ore al giorno per arrivare a dama con le operazioni che hanno da tempo messo in cima alla lista. Telefonate, incontri con gli agenti, sondaggi, ma per quagliare servono le offerte concrete. I dirigenti rossoneri hanno rotto gli indugi e sono passati all'attacco, pronte due offerte importanti per chiudere due acquisti top<<<