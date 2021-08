acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 17 agosto 2021

La rassegna stampa di martedì 17 agosto riportata dal sito ufficiale dell'ACMilan!

Milan, la rassegna stampa del 17 agosto 2021

(fonte: acmilan.com)

MILAN FEMMINILE, LA VIDEOCHIAMATA DI GAZIDIS (Tuttosport)

L'avventura europea del Milan di Maurizio Ganz comincia questa sera a Zurigo. La squadra, arrivata ieri in Svizzera, se la vedrà alle 20 con le padrone di casa. Ivan Gazidis è stato protagonista di una videochiamata speciale di incoraggiamento, in cui Massara ha portato anche i saluti di Paolo Maldini.

"ORA VOGLIO CRESCERE" (Gazzetta dello Sport)

Comincia la Champions femminile e al Milan in porta ci sarà Laura Giuliani, ex Juve, 28enne numero 1 della Nazionale: "La Juve era la mia comfort zone, ora voglio crescere pure come persona, voglio aggiungere dei tasselli, non ho avuto altre offerte ma sul Milan non ho mai avuto alcun tipo di ripensamento".

TIFOSI, BOOM DI MILAN E DEA (Gazzetta dello Sport)

Come tifa l’Italia dopo gli stadi chiusi, +19% per l’Atalanta e +11% per il Milan. Spiega Giovanni Palazzi, amministratore delegato di StageUp: "I rossoneri crescono grazie all’effetto sorpresa dell'ultimo campionato e alla presenza di un'icona nazionale come Zlatan Ibrahimović".

IL MILAN CAMBIA PELLE (Gazzetta dello Sport)

Tonali e Bennacer prove d'intesa: meno muscoli e più creatività. L'infortunio di Kessie apre la strada a esperimenti che potranno tornare utili più avanti quando l'ivoriano sarà in nazionale. In questo modo il Milan perde chili ma guadagna in velocità e in capacità di giocare anche negli spazi stretti.

CON LUI SI CAMBIA MODULO (Tuttosport)

L'impatto devastante che sta avendo Olivier Giroud negli equilibri tattici del Milan sta già portando Stefano Pioli a modificare in parte i suoi schemi offensivi. Per il momento sono esperimenti, ma forse il tecnico si sta anche proiettando nel momento in cui tornerà Zlatan Ibrahimović per tentare almeno in parte una convivenza.

QUEI DUE DIAVOLI DI FRANCESI (Il Giorno)

Il portiere Maignan che è già una sicurezza e l'attaccante Giroud che ha già preso in mano l'attacco, sono le note liete. Finalmente il Milan ha un centravanti vero che può far rifiatare Ibra. Il precampionato del Milan lascia ben sperare: sei amichevoli senza sconfitte nei 90 minuti, una sola rete su azione al passivo e Giroud capocannoniere.

IL FANTASTICO UNIVERSO DI GIROUD (Tuttosport)

Olivier Giroud ama le regole e si allena in modo maniacale. Da piccolo danzava, ha fatto il doppiatore e ha anche posato nudo. In Francia anni fa lo descrissero come "un attaccante troppo gentile per la giungla del calcio moderno". Poi i fatti sul campo smentirono tutte le parole.

MILAN E INTER REINTEGRATI NELL'ECA (Libero)

Milan e Inter dicono definitivamente addio alla Super League. Rossoneri e nerazzurri hanno infatti firmato impegni giuridicamente vincolanti per essere reintegrati nell'ECA, l'Associazione dei club europei. Su Juve. Barça e Real pende invece ancora la scure di una possibile estromissione dalle coppe europee 2022-23.

FLORENZI VA AL MILAN (Il Messaggero)

A oggi la partenza romanista più imminente è quella di Florenzi, destinazione Milan. I club discutono ancora sulla formula con la Roma d'accordo sul prestito oneroso, ma il braccio di ferro è destinato all'happy-end. Il Milan ha infatti l'accordo con il calciatore, la Roma vuole alleggerire il monte-ingaggi.

FLORENZI, CHIUSURA VICINA (Corriere dello Sport)

Fumata quasi bianca per Alessandro Florenzi al Milan: l'accordo con la Roma potrebbe essere firmato già oggi. Si può chiudere a un milione per il prestito oneroso e a quattro milioni per il riscatto con clausole. Altri rinforzi, Yacine Adli primo della lista, ma restano Vlasić e Isco sul taccuino di Maldini e Massara.