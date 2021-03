Fiorentina-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan batte la Fiorentina nel ventottesimo turno di campionato, sbancando il Franchi con le reti di Ibrahimovic, Brahim Diaz e Calhanoglu. Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli.

DONNARUMMA 5.5 – Si lascia sorprendere dal tiro di Pulgar, partendo leggermente in ritardo.

DIOGO DALOT 5 – Il peggiore del reparto difensivo. Perde diversi palloni ingenuamente e provoca il calcio di punizione da cui nasce il gol dei padroni di casa. Soffre le incursioni di Castrovilli.

TOMORI 6 – Partita ordinata, anche se Vlahovic gli sfugge in un paio di occasioni. L’azione del terzo gol rossonero, però, parte proprio da lui.

KJAER 6 – Guida bene la difesa.

THEO HERNANDEZ 6.5 – Tornano le sue scorribande sulla fascia mancina. Va anche vicino al gol.

KESSIE 6 – Chiude in ritardo su Ribery in occasione del secondo gol della Viola, ma si riscatta servendo un assist al bacio per Calhanoglu.

TONALI 5.5 – Prestazione non particolarmente brillante. Viene anche ammonito.

SAELEMAEKERS 5.5 – Si vede pochissimo. Evanescente sia in fase di copertura che in quella offensiva.

CALHANOGLU 7 – Di sicuro non la sua miglior prestazione, fino al gol è uno dei meno pimpanti nella squadra rossonera. Tuttavia, si fa trovare pronto sull’assist di Kessie ed è proprio lui a decidere l’incontro, con un diagonale perfetto che non lascia scampo a Terracciano.

BRAHIM DIAZ 6.5 – Molto male nel primo tempo. Nella ripresa si accende e trova la rete del momentaneo 2-2.

IBRAHIMOVIC 7 – Prova di grande spessore. Apre la partita dopo appena nove minuti. Sfiora la doppietta, ma il suo pallonetto si stampa sulla traversa. Colpisce un altro legno, ma con un cross, nella ripresa.