Fiorentina-Milan, Ibrahimovic: “Vincere così è molto importante, sul rinnovo…”

MILANO – Al Franchi di Firenze è andato in scena il primo dei due posticipi della 28esima giornata di Serie A fra Milan e Fiorentina. La squadra di Pioli per consolidare il secondo posto dopo la sconfitta della Juventus contro il Benevento, quella di Prandelli per ricacciare indietro una della rivali alla corsa salvezza, i campani allenati da Pippo Inzaghi, appunto: vittoria per 2-3 dei rossoneri e secondo posto, al momento, in saldo.

Queste sono state le dichiarazioni rilasciate nel post partita della sfida da Zlatan Ibrahimovic:

SULLLA PARTITA – Vincere così è molto importante. Specie dopo l’eliminazione, volevamo fare bene. Oggi c’era spirito, mentalità. Eravamo sotto e abbiamo saputo rimontare. Io mmi prendo le mie responsabilità. Aiuto in tutti i modi, dentro e fuori dal campo. Mi mancavano i 90 minuti e li sento a livello di fatica.

SULLA NAZIONALE – Ora c’è un pò di sosta, anche se non per tutti (ride, ndr). Torno in Nazionale, mi piace giocare e mi piace ancora il calcio. Per me è un grande onore tornare.

SULL’ETA’ CHE AVANZA – Non parliamo della mia età. Mi sento giovane, come Benjamin Button: più giorni passano più mi sento ringiovanito.

SUL RINNOVO DI CONTRATTO – Paolo mi mette sotto pressione. Devo dimostrare in campo il mio rinnovo! In realtà tutto è sotto controllo, abbiamo un grande rapporto e con pazienza vediamo cosa succede.