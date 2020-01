Zaccardo: “Milan, tornare in Europa sarebbe fondamentale. Champions? Serve un miracolo”

MILANO – Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it delle ambizioni della squadra di Pioli: “L’obiettivo ovviamente è tornare in Europa. Per la Champions serve un miracolo sportivo. I punti a disposizione comunque ci sono, ma arrivarci mi sembra quasi impossibile. Nel calcio, però, mai dire mai: può succedere di tutto. Per quanto riguarda l’Europa League, invece, il Milan ci deve provare fino in fondo. Sicuramente è molto più fattibile della Champions e tornarci significherebbe tantissimo”.