La notizia era nell’aria già da diverso tempo ora è anche ufficiale: Francesco Camarda ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. La società rossonera conferma così la volontà di puntare sull’attaccante classe 2008.

Il comunicato del Milan

AC Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Francesco Camarda fino al 30 giugno 2031, con opzione per un altro anno.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all’età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all’esordio in Prima Squadra. Nell’ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan.

Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi.