The Sun – Donnarumma verso la Premier. Milan sostituto dal Barcellona?

MILANO – Il futuro di Donnarumma è sempre più in bilico visto che la fumata bianca per il rinnovo del contratto tarda ad arrivare. Un ritardo che preoccupa i tifosi rossoneri che rischiano di vedere partire, a parametro zero, il Nazionale azzurro. Soprattutto perché dall’Inghilterra continuano ad arrivare notizie poco rassicuranti sul classe ’99 che piace ai top club della Premier League.

The Sun – Offerta monstre per Gigio

Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interesse del Manchester United, prossimo avversario dell’Europa League, per Donnarumma. Ma secondo il tabloid The Sun nelle ultime ore ci sarebbe un altro club che avrebbe pronta un’offerta monstre per il classe ’99. Si tratta del Chelsea di Thomas Tuchel, pronto a mettere sul piatto oltre 10 milioni di euro, ovvero quanto richiesto da Raiola al club rossonero. Una cifra così potrebbe mettere in discussione anche la ferrea volontà del ragazzo di restare a Milano e salire sul primo aereo per Londra.

Il Milan, al momento, continua ad offrire all’entourage dell’azzurro circa 7 milioni di milioni di euro più bonus. Sicuramente uno sforzo importante visto che il salary cap fissato dal fondo Elliott è di 3.5 milioni a stagione, ma Raiola continua a chiedere 9 milioni a stagione: ovvero 3 più di quanto non guadagni ora.

Milan, pronta l’alternativa

Con il futuro di Donnarumma sempre più incerto, il Milan si starebbe muovendo sottotraccia per trovare un possibile sostituto. Questo non vuol dire che sicuramente il numero 99 rossonero lascerà Milanello, ma qualora dovesse accadere, Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati.

Secondo quanto riportato dai giornali spagnoli, il club di via Aldo Rossi starebbe valutando con grande attenzione una vecchia conoscenza del calcio italiano: Norberto Murara Neto, ex estremo difensore dei pali di Fiorentina e Juventus, ora al Barcellona, dove è il secondo dell’inamovibile Ter Stegen. Secondo i rumors riportati in Spagna il Milan avrebbe già preso contatto il con il club del Cam Nou per il classe ’99 offrendo un prestito con diritto di riscatto, che i catalani vorrebbero fissare a 15 milioni di euro.