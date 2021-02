Dalla Spagna – Accordo fra Donnarumma e un club inglese

MILANO – A mister Pioli il compito di risollevare la squadra dopo il tonfo nel derby, a Maldini e Massara quello di accelerare le trattative per i rinnovi di Donnarumma, Ibra e Calhanoglu. In casa rossonera ci sono molte grane da risolvere in questo periodo. Quella legata ai contratti in scadenza sta tenendo in apprensione il popolo milanista. Siamo ormai giunti alla fine di febbraio e i sopracitati giocatori non hanno ancora firmato i rispettivi rinnovi. E non è così scontato che lo faranno. Attualmente, qualora volessero, tutti e tre potrebbero sottoscrivere dei pre accordi con altri club, unendovisi a parametro zero al termine di questa stagione. Situazioni molto spinose, che il Milan sta tardando a risolvere. E le indiscrezioni che rimbalzano direttamente dalla Spagna sono tutt’altro che confortanti. Stando infatti a quel che riferisce TodoFichajes.net, con molta probabilità Gigio Donnarumma lascerà il Milan.

Non solo, ma secondo il portale iberico l’estremo difensore classe ’99 avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un portiere che possa raccogliere l’eredità di De Gea, hanno messo nel mirino proprio Donnarumma e sono pronti a riconoscergli un ingaggio faraonico, facendolo diventare il portiere più pagato al mondo. Un’indiscrezione allarmante per il Milan e che si va ad aggiungere alle voci, giunte sempre dall’estero, che già nel corso delle ultime settimane hanno parlato di una probabile separazione fra Donnarumma e il Milan nella prossima estate. Pericolo che il club meneghino proverà a scongiurare sino all’ultimo, ma più passa il tempo e più diventa complicato convincere Gigio a restare. Al momento, inoltre, la distanza fra domanda e offerta per il nuovo contratto è ancora ampia. Insomma, la strada verso il rinnovo è davvero in salita.