Suma: “Dopo la sconfitta di Bergamo tutto è stato azzerato, ben venga Ibra”

MILANO – Mauro Suma, giornalista di fede rossonera, ha parlato su MilanNews.it del ritorno di Zlatan Ibrahimovic: “Prima di Bergamo credevo che Ibra fosse soprattutto un fatto mediatico, che fosse atteso come la panacea soprattutto dai tifosi e che il suo inserimento nello spogliatoio non fosse privo di controindicazioni. Dopo la sconfitta di Bergamo, però, tutto è stato azzerato. Se il Milan è ancora un gruppo di giocatori che pensa che dopo quattro buone partite ci si possa permettere di scendere in campo contro l’Atalanta con atteggiamento superficiale, allora ben venga Ibrahimovic”.